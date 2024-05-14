Врач-педиатр МОЦОМД рассказала молодым мамам, когда необходимо вводить прикорм

Один из самых частых вопросов, которые задают педиатру мамы подрастающих малышей — «Когда вводить прикорм?» По словам заведующей дневным стационаром детской поликлиники № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врача-педиатра Юлии Тепловой, начинать введение прикорма необходимо в позитивной обстановке при условии соблюдения следующих правил: малыш здоров, нет стрессовых ситуаций, начало прикорма не совпадает с вакцинацией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Оптимальным для начала введения прикорма считается период с 4 до 6 месяцев.

«До четырех месяцев кишечник малыша еще незрелый, не способен усваивать более грубую пищу, чем грудное молоко или адаптированную молочную смесь. Необходимо время для заселения кишечника микрофлорой, дозревания ферментов и развития мышц и нервов, регулирующих движения пищи в кишечнике. Нежелательно вводить прикорм позже 6-месячного возраста, поскольку возрастает риск развития дефицита микронутриентов, поскольку первый год жизни связан с интенсивными темпами роста и развития. Для обеспечения организма всеми необходимыми веществами, рацион питания должен соответствовать высоким потребностям развивающегося организма», — рассказал доктор.

Специалист МОЦОМДа заверяет, что не возраст считается определяющим в введении прикорма, а наличие признаков готовности к его введению: сформированный пищевой интерес, угасающий рефлекс выталкивания языком пищи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.