Врач ответила, чем опасен метод по уходу за кожей «пещерный человек»
Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала об опасностях нового популярного в TikTok метода по уходу за кожей — caveman skincare method, или метод «пещерного человека», сообщает Газета.ru.
Стоит отметить, что данный способ подразумевает полный отказ от косметики, умывания проточной водой для восстановления защитного барьера кожи. По мнению эксперта, тренд не имеет здравого смысла и никак не обоснован с медицинской точки зрения.
«Считаю, что здесь есть какое-то отклонение психического расстройства, или люди хотят выделиться таким образом. Другого объяснения данному тренду у меня нет», — заявила врач.
Более того, «пещерный человек» противоречит существующим нормам медицины, физиологии и анатомии. Пренебрежение умыванием и использованием воды может привести к нехорошим последствиям, старению, разрушению коллагена, инфекции и даже раку кожи.
Как отметила Галлямова, при жирной коже не смывание жира с лица приводит к «тепличному эффекту», когда микроорганизмы начинают размножаться в благоприятной среде, что опасно инфекцией. При сухой коже без должного ухода ускоряется старение, разрушение коллагена, появление морщин и пигментации. Для нормальной кожи такой отказ тоже небезопасен, так как создается среда для развития инфекций и повреждений кожи солнечными лучами и окружающей средой.
Неправильный уход может вызвать рак кожи, добавила врач. Также она напомнила, что медицина и правила гигиены развивались не просто так.