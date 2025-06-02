Врач ответила, чем опасен метод по уходу за кожей «пещерный человек»

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала об опасностях нового популярного в TikTok метода по уходу за кожей — caveman skincare method, или метод «пещерного человека», сообщает Газета.ru .

Стоит отметить, что данный способ подразумевает полный отказ от косметики, умывания проточной водой для восстановления защитного барьера кожи. По мнению эксперта, тренд не имеет здравого смысла и никак не обоснован с медицинской точки зрения.

«Считаю, что здесь есть какое-то отклонение психического расстройства, или люди хотят выделиться таким образом. Другого объяснения данному тренду у меня нет», — заявила врач.

Более того, «пещерный человек» противоречит существующим нормам медицины, физиологии и анатомии. Пренебрежение умыванием и использованием воды может привести к нехорошим последствиям, старению, разрушению коллагена, инфекции и даже раку кожи.

Как отметила Галлямова, при жирной коже не смывание жира с лица приводит к «тепличному эффекту», когда микроорганизмы начинают размножаться в благоприятной среде, что опасно инфекцией. При сухой коже без должного ухода ускоряется старение, разрушение коллагена, появление морщин и пигментации. Для нормальной кожи такой отказ тоже небезопасен, так как создается среда для развития инфекций и повреждений кожи солнечными лучами и окружающей средой.

Неправильный уход может вызвать рак кожи, добавила врач. Также она напомнила, что медицина и правила гигиены развивались не просто так.