Врач опровергла миф о необходимости постоянного укрепления иммунитета

Доктор медицинских наук, иммунолог Ольга Радаева заявила, что постоянное стимулирование иммунитета не требуется и может привести к развитию заболеваний.

Радаева в эфире радио Sputnik рассказала, что распространенное мнение о необходимости регулярно укреплять иммунитет является мифом. По ее словам, большинство заболеваний возникает не из-за слабого иммунитета, а из-за его чрезмерной активности.

Радаева пояснила, что именно избыточная сопротивляемость организма часто становится причиной развития аутоиммунных и аллергических заболеваний. В этих случаях иммунная система начинает атаковать собственные клетки или реагировать на безвредные вещества.

«Иммунодефициты, когда иммунитет неправильно отвечает, очень и очень редкие патологии», — заключила Радаева в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнула, что без необходимости стимулировать иммунитет не стоит, так как это может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

