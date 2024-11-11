Врач-онколог онкодиспансера Подмосковья рассказал о плюсах лазерной хирургии

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Лазерная хирургия, также известная, как лазерная абляция при раке кожи — это лечение при котором для уничтожения раковых клеток используется высокоинтенсивный луч света. Лазерная хирургия идеально подходит для пациентов с поражениями на чувствительных участках, таких как веки или лицо, а также для людей с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Лазерную хирургию можно использовать на нескольких опухолевых участках или на деликатных участках кожи. Также преимуществом является быстрое восстановление после лечения, малая травматизация тканей при лазерном излучении», — рассказал врач-онколог областного онкодиспансера Марк Абрамович.

Большинство новообразований считаются эстетическими недостатками, и их удаление происходит по желанию пациента, но есть и медицинские показания, которые определяет специалист.

Например, изменения формы кожных патологий, контуров и цвета образований, их кровоточивость и зуд, появление трещин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.