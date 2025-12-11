Врач объяснила связь неправильного прикуса с осанкой и походкой

Кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова рассказала, что неправильный прикус может вызывать боли в шее, голове и спине, а также приводить к изменению походки и осанки.

Неправильный прикус способен вызывать широкий спектр неприятных симптомов, включая боли в шее, голове, пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрию лица и щелчки в височно-нижнечелюстных суставах.

По словам специалиста, челюсть является частью опорно-двигательной цепи, а височно-нижнечелюстной сустав расположен рядом с центром гравитации головы. Даже незначительный дисбаланс в этой области влияет на положение головы, тонус мышц шеи, плечевого пояса и позвоночника. Врач подчеркнула, что неправильный прикус заставляет организм искать компенсаторное положение, что приводит к изменению осанки.

«Челюсть — часть опорно-двигательной цепи. Малейший дисбаланс влияет на положение головы, тонус мышц шеи, плечевого пояса и позвоночника. Неправильный прикус заставляет организм искать компенсаторное положение, меняя осанку», — пояснила Дьячкова в эфире радио Sputnik.

Врач добавила, что при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, и запускается цепная реакция компенсаций по всему телу — от шеи до стоп. Это может привести к асимметричной нагрузке на ноги, изменению ротации стоп и функциональному укорочению одной ноги.

Дьячкова отметила, что лечение неправильного прикуса должно быть комплексным и включать работу ортодонтов, гнатологов, остеопатов и ортопедов. Диагностика включает КТ или МРТ височно-нижнечелюстного сустава, анализ прикуса, постурологическое обследование, тесты расслабления мышц, а также оценку дыхания и состояния стоп. После коррекции прикуса осанка выпрямляется, мышцы расслабляются, а тело возвращается к физиологичному положению.