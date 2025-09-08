Врач объяснила, сколько и когда нужно спать днем, чтобы не навредить ночному сну

«Поверхностный сон длится в среднем 10–20 минут. Этого времени должно быть достаточно, чтобы немного отдохнуть и взбодриться. А вот если днем спать дольше, после пробуждения может появиться вялость и разбитость. Будет сложно собраться и вернуться к работе», – сказала Демьяновская.

Она отметила, что положительные эффекты от дневного сна справедливы, только если человек достаточно спит и ночью. Есть данные, что бессонница на 40% снижает способность к запоминанию информации.

«Есть еще один важный нюанс — как правильно выбрать время для дневного сна. Лучше всего это делать в течение часа после обеда и не ложиться подремать позже 15:00. Нужно ориентироваться на привычный режим: учитывать, в какое время вы просыпаетесь утром и когда обычно ложитесь спать, чтобы не ухудшить ночной сон», – уточнила врач.

Демьяновская пояснила, что если выбрать неудачное время для дневного сна, можно нарушить циклы сна и бодрствования и спровоцировать бессонницу.