Врач объяснила, с какого возраста нужно проверяться на рак простаты

Примерно в 3-10% случаев болезни рак предстательной железы оказывается наследственным. У носителей таких поврежденных генов риск развития болезни выше. Если у отца или родного брата был рак простаты, то вероятность развития заболевания увеличивается в 2 раза, а если одновременно у двух родственников — то в 5 раз, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

17 ноября — Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

«В любом случае каждый мужчина старше 45 лет должен проходить базовое обследование, в которое включен анализ на ПСА. Он поможет оценить уровень простатического специфического антигена. Это самый важный маркер рака простаты. Он первым сигнализирует о росте раковых клеток и может обнаружить болезнь на самой ранней стадии», — объяснила врач.

Анализ на ПСА рекомендуют сдавать в 45, 50, 55, 60 лет и 64 года. Но не будет лишним проходить такой базовый чек-ап каждый год, а при отклонении показателя от нормы консультироваться с урологом.

«Не всегда высокий уровень ПСА однозначно указывает на рак простаты. Отклонение от нормы может говорить о мочеполовых инфекциях, простатите и аденоме простаты. Так что в любом случае нужно проконсультироваться со специалистом. Врач проведет осмотр, назначит УЗИ простаты и дополнительные тесты. Это могут быть анализы на соотношение свободного и общего ПСА, на определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, ATM, HOXB13, CHEK2, NBN, PALB2 и экспрессии гена PCA3. Кроме того, может потребоваться проведение биопсии. Тактику диагностики определит врач», — добавила Уланкина.

Мужчинам из группы риска важно проходить обследование с 40 лет или на 10 лет раньше того возраста, в котором рак простаты был диагностирован у близких родственников. Базовый скрининг должен включать анализ на ПСА и ректальный осмотр.

