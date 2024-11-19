Врач объяснила, чем опасен затяжной кашель

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская заявила, что хронический, затяжной кашель, длящийся дольше 8 недель, часто оказывается симптомом прогрессирующих долгое время заболеваний, сообщает «ФедералПресс» .

«У кашля есть разные характеристики. Одна из них — продолжительность. Если он длится меньше 3 недель, его называют острым, кашель, длящийся 3–8 недель, — подострый, а тот, который не проходит дольше 8 недель, считается хроническим», — рассказала Малиновская.

Он может быть вызван инфекциями и другими заболеваниями: бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и даже раком легких, отметила Малиновская.

Кроме того, по ее словам, иногда кашель не связан с повреждением легких: он может оказаться симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда неприятные симптомы вызывает кислотный рефлюкс.

В любом случае затяжной кашель нельзя считать нормой: он требует консультации специалиста, заключила врач.