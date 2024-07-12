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Врач-невролог начала работу в поликлинике поселка Летний отдых в Одинцовском округе

Новый врач-невролог приступила к работе в Голицынской поликлинике поселка Летний отдых Одинцовского округа. Рада Мерюшева окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалист продолжила совершенствовать свои знания в ординатуре Алтайского ГМУ по специальности «Неврология».

«Неврология остается одним из самых актуальных и востребованных направлений у пациентов. Врачи-неврологи занимаются диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний нервной системы и могут помочь пациентам с такими проблемами, как головные боли, головокружение, нарушение координации движения, эпилепсия, инсульт, депрессия, бессонница и другие», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук.

Получить консультацию врача-невролога можно по направлению от лечащего врача при наличии показаний. Для диспансерной группы пациентов доступна самозапись на региональном портале госуслуг.

Обратиться к специалисту Голицынской поликлиники можно по адресу: Одинцовский округ, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, 1А.

Привлечение новых кадров в поликлиники муниципалитета — одна из задач национального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.