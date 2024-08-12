Врач назвала способ повысить выживаемость больных раком до 90%

Заслуженный врач России, главврач Клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала о важности ранней диагностики онкологических заболеваний. По ее словам, согласно статистике, при выявлении рака на первой стадии выживаемость пациентов достигает 90%, тогда как на последней стадии этот показатель падает до 15%, сообщает «МИР24» .

В связи с этим Шарапова отметила, что регулярные медосмотры и внимание к сигналам организма могут спасти жизнь.

Профессор также заявила, что в Москве активно развиваются системы ранней диагностики онкозаболеваний. В последние годы в столице открываются специализированные центры, где проводятся комплексные обследования с использованием современных технологий.

Вместе с этим специалист подчеркнула важность информирования населения о признаках и факторах риска разавития различных онкозаболеваний, поскольку ранняя диагностика по-прежнему остается серьезным вызовом. Врач призвала всех быть внимательными к своему здоровью и не откладывать визиты к специалистам.