Врач назвала опасные симптомы при температуре у ребенка

Судороги, выраженная одышка и другие тревожные симптомы при лихорадке у ребенка требуют немедленного вызова скорой помощи, сообщает RT .

Врач Екатерина Демьяновская, эксперт лаборатории «Гемотест», пояснила: быстрый подъем температуры до 39—40 °C сам по себе не позволяет определить заболевание. Важны возраст, самочувствие и сопутствующие симптомы.

«В любом возрасте нужно немедленно вызвать скорую помощь, если ребенка трудно разбудить, у него возникают судороги, выраженная одышка, сильная головная боль с напряжением мышц шеи или сыпь, которая не бледнеет при надавливании», — подчеркнула Демьяновская.

Детям младше трех месяцев при температуре от 38 °C нужен срочный осмотр врача. В возрасте от трех до шести месяцев повод для обращения — 39 °C и выше.

Чаще всего лихорадку вызывают вирусные инфекции, включая грипп и COVID-19. Возможны и бактериальные инфекции: ангина, пневмония, пиелонефрит, реже — менингит и сепсис.

Если тревожных признаков нет, врач посоветовала покой и питье небольшими порциями. При выраженном дискомфорте допустимы парацетамол или ибупрофен с учетом возраста и массы тела. Антибиотики без назначения врача давать нельзя. Жаропонижающие не лечат причину лихорадки, а снижение температуры не доказывает безопасность инфекции.

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