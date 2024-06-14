Врач назвала одышку и головокружение предвестниками инфаркта

Терапевт Баркулова: сильная боль в груди может быть предвестником инфаркта

В летнее время дачникам может грозить инфаркт из-за переутомлений, которые они зарабатывают из-за обильной работы на участках. По словам врача-терапевта Анны Баркуловой, есть несколько симптомов-предвестников инфаркта, среди которых — одышка и слабость, сообщает «Вечерняя Москва».

К тревожным «звоночкам» медик также отнесла ощутимую боль в груди, предобморочные состояния и головокружения. Если дачник сталкивается с подобными состояниями во время работы, то ему необходимо незамедлительно прекратить любую активность и вызвать скорую помощь, подчеркнула Баркулова.

Для сохранения и продления здоровья дачнику нужно всегда брать с собой аптечку со всеми необходимыми лекарствами и не пропускать прием таблеток, прописанных медспециалистом.

В связи с этим терапевт обратилась и к людям, больным гипертонией, посоветовав им ограничивать прием жидкости, соли и избегать нахождения под палящим солнцем.