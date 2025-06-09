Врач назвала эффективные способы, которые помогут отказаться от курения

О вреде курения для здоровья известно каждому курильщику. Многие из них мечтают покончить с этой вредной привычкой, но не знают, как это сделать. Психиатр-нарколог Ольга Красова поделилась советами о том, как перейти к здоровому образу жизни и навсегда забыть о сигаретах, сообщает pravda-nn.ru .

Врач подчеркнула, что отказаться от курения легче, чем от многих других наркотиков. Никотин быстро выводится из организма, и со временем тяга к сигаретам может ослабнуть. Однако психологическая зависимость от табака гораздо сильнее — страх потерять эту зависимость создает «культ сигарет».

В настоящее время существует несколько способов избавиться от никотиновой зависимости. Курящий человек может пройти процедуру кодирования. Для этого необходимо воздержаться от курения как минимум в течение суток. Чаще всего этот метод эффективен только для людей с сильной волей, так как основан на гипнозе.

По мнению врача, никотиновые пластыри и жевательные резинки — наименее эффективный способ бросить курить. По сути, они просто заменяют сигареты, продолжая поставлять яд в организм.

Попытки сократить количество выкуриваемых сигарет в день также не приведут к избавлению от зависимости. Недостаток никотина лишь усиливает желание курить.

Существуют также специальные препараты, вызывающие отвращение к курению. Иногда люди прекращают курить, чтобы избежать неприятных ощущений, но чаще всего они отказываются именно от этих таблеток.

Врач заявила, что наиболее эффективным методом избавления от табачной зависимости являются психологические методы. Когда человек осознает все преимущества отказа от курения, он принимает осознанное решение бросить эту привычку.

Специалист добавила, что курильщик должен самостоятельно принять решение об избавлении от зависимости и постоянно напоминать себе о преимуществах жизни без никотина. Примерно через три недели человек начинает чувствовать себя лучше как физически, так и морально.

Даже если борьба с курением не сразу приносит желаемые результаты, важно не отказываться от своего намерения избавиться от зависимости и продолжать бороться за свое здоровье.