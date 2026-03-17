Врач назвал весенний авитаминоз редким явлением

Врач Гальперин: избыток витаминов вреден так же, как дефицит

Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил, что весенний авитаминоз встречается редко, а прием витаминов без анализа крови может навредить здоровью.

Весной усталость, сонливость и проблемы с кожей часто связывают с авитаминозом. Однако дефицит витаминов встречается довольно редко, отметил врач.

«Если доктор заподозрил дефицит какого-то конкретного витамина, он не должен сразу назначать его прием. Сначала нужно провести исследование крови, которое подтвердит или опровергнет предположение», — подчеркнул Гальперин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, только при лабораторно подтвержденном гипо- или авитаминозе назначаются препараты. В остальных случаях дополнительный прием может принести вред.

«Избыток витамина точно так же вреден, как его недостаток. Аптечные витамины вызывают интоксикацию, аллергизацию и дополнительные проблемы», — рассказал врач.

Гальперин добавил, что профилактически всем рекомендуется принимать витамин D независимо от сезона и региона проживания. Также фолиевую кислоту назначают при подготовке к беременности и на ранних сроках. В остальных случаях решение о приеме витаминов принимается только после анализов.

