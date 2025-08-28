Врач напомнил о правилах ношения школьного рюкзака

Остеопат, специалист по общей врачебной практике и заболеваниям опорно-двигательного аппарата Владислав Мирошниченко заявил, что школьный рюкзак должен иметь вес в 10% от массы тела, сообщает MIR24.TV .

«Я каждый день сталкиваюсь с проблемами позвоночника у своих молодых пациентов, что является последствием неправильно подобранного школьного рюкзака», — сказал доктор.

Для детей весом 20 кг рюкзак должен весить максимум 2 кг, для детей весом 30 кг — максимум 3 кг. Превышение этих значений может привести к сдавливанию позвонков, перекосу таза, рефлекторному мышечному спазму и нарушениям осанки. Организм ребенка, чтобы скомпенсировать нагрузку, приспосабливается, искривляясь, подчеркивает Владислав Мирошниченко.

По его словам, здоровый позвоночник в детстве — это не только прямая спина сегодня. Это правильное положение внутренних органов, свободное кровоснабжение мозга и отсутствие хронических болей во взрослой жизни.