Врач МОНИКИ рассказала, почему нельзя самостоятельно лечить конъюнктивит

Практически каждый человек в жизни хотя бы один раз переболел конъюнктивитом. Однако не все, кто столкнулся с этим заболеванием, обращаются к врачу. Заведующая отделением офтальмологии МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина настоятельно рекомендует обратиться к врачу, если обнаружили у себя конъюнктивит. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конъюнктивит — это воспалительное поражение слизистой оболочки, покрывающей внутреннюю поверхность век и склеру. И по статистики оно одно из самых распространенных заболеваний глаз — составляет около 30% от всей офтальмологической патологии.

«Самостоятельно назначать лечение коньюктивита нельзя, хотя бы потому что он бывает нескольких видов — бактериальный, вирусный, грибковый, хламидийный, аллергический, а также при синдроме «сухого глаза». Соответственно и лекарственные препараты при разных видах конъюнктивита будут различаться», — отметила Коврижкина.

Чаще всего врач-офтальмолог может сразу диагностировать конъюнктивит на основании жалоб пациента и осмотра через микроскоп, в сложных случаях берется мазок с поверхности глаза для определения возбудителя с помощью лабораторных исследований.

«После назначения основного лечения офтальмолог может дать несколько рекомендаций для облегчения состояния пациента пока не наступит полное выздоровление. В том числе это могут быть рекомендации закапывать глаза увлажняющими каплями и очищать веки чистым ватным диском, смоченным прохладной или теплой водой», — рассказала офтальмолог.

Самыми распространенными видами конъюнктивита являются бактериальный, который передается через контакт с инфицированным человеком или с зараженными поверхностями, и вирусный, который помимо контакта может передаваться еще и воздушно-капельным путем.

«Профилактикой конъюнктивита может служить тщательная гигиена — необходимо мыть руки часто и тщательно. Конечно, также не стоит трогать глаза, тем более грязными руками, и обязательно использовать индивидуальные средства гигиены. При первых симптомах конъюнктивита необходимо сразу обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и назначения лечения», — напомнила заведующая отделением офтальмологии МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.