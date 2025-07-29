Врач МОНИИАГ стала победителем конкурса в рамках крупного международного форума

22-й международный конгресс по фетальной медицине завершился в начале июля 2025 года в Праге (Чехия). Он является одним и самых представительных медицинских событий для специалистов в области медицины плода и матери в мире. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В его рамках прошел конкурс по нейросонографии (ультразвуковому исследованию мозга плода), в котором искусственный интеллект оценивал навыки врачей по постановке диагноза на примере 20 клинических случаев. По результатам ответов 124 участников из разных стран были выбраны 3 победителя. Второе место заняла заведующая медико-генетическим отделением Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Елена Андреева.

«Уровень знаний врачей оценивал искусственный интеллект. Помимо точности постановки диагноза, оценивалось время прохождения теста, а также скорость реакции врача. Это — еще одна победа, подтверждающая высокий уровень теоретической и практической подготовки врачей, которые стоят на страже здорового материнства в Подмосковье», — рассказала Елена Андреева.

Медико-генетическое отделение МОНИИАГ — единственное отделение в Московской области, где проводится подтверждение и установление окончательных диагнозов пороков развития плода и другой наследственной патологии. Сюда направляются беременные жительницы Подмосковья из медицинских учреждений области для детального дополнительного обследования и консультации.

Отделение оснащено новейшими экспертными ультразвуковыми аппаратами со всеми необходимыми функциями, прием ведут опытные врачи акушеры-гинекологи, генетики и врачи УЗД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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