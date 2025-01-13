Врач МОНИИАГ рассказала, как беременной легче пережить перемену погоды

Беременные в целом переносят зимний период вполне благополучно, но изменения погодных условий могут негативно сказываться на их самочувствии. Врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при изменении температуры или давления. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Несмотря на то, что холодное время года переносится будущими мамами достаточно хорошо, и во время него у будущих мам могут появиться головные боли, чувство нехватки воздуха (одышка) или ощущения перебоев в работе сердца, потливость, слабость и головокружение. Чаще всего они приходят, когда погода меняется резко, поэтому беременным, особенно тем, кто раньше замечал за собой признаки метеозависимости, мы советуем следить за прогнозом погоды», — сказала гинеколог Яна Андросова.

В дни резких изменений за окном будущим мамам надо проявлять больше внимания к себе и не перенапрягаться. Лучше в сего в такие дни соблюдать режим дня, не засиживаться подолгу с гостями или перед телевизором, а хорошо выспаться. Поддержать здоровье «изнутри» поможет правильный рацион питания — продукты с низким гликемическим индексом, богатые белками, жирами, «медленными» углеводами и витаминами без консервантов. Полезным будет и внимание к питьевому режиму в «сложные» дни.

Врач считает, что в дни резкой смены погоды лучше отказаться от серьезных физических нагрузок, даже если будущая мама не прекращает занятия спортом. Предпочтение лучше отдать упражнениям на развитие тонуса и растяжки, йоге. При этом она посоветовала отказаться на время от динамичных тренировок и отдать предпочтение йоге, стретчингу, упражнениям на координацию без резких движений.

Если беременная женщина испытывает любое недомогание — дурноту, головокружение или сложности с концентрацией, желательно проконтролировать артериальное давление, считает врач.

При низких показателях, если не запрещено врачом, можно выпить тонизирующий напиток или просто добавить лишний стакан воды. При показателях давления выше своей нормы — принять лекарство согласно назначению врача. Врач Андросова также напомнила, что при показателях артериального давления выше 130/85 мм. рт. ст. беременная должна незамедлительно обратиться к врачу, а не пытаться справиться с ним самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.