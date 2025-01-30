Врач МОНИИАГ призвала беременных женщин не заниматься самолечением

В списке противопоказаний к приему почти любого лекарственного средства есть информация о том, что они противопоказаны для беременных и кормящих мам. Однако любая женщина может заболеть или уже страдать хроническими заболеваниями. Руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова рассказала, как лечиться, если уже заболела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прием лекарственных препаратов во время беременности — к сожалению, не редкость. Более 90% женщин во время беременности принимают те или иные препараты. Чаще всего это — витамины, однако нередко назначаются антимикробные средства, анальгетики, спазмолитические препараты, а в случае необходимости — препараты для лечения бронхиальной астмы, эпилепсии, артериальной гипертензии. В связи с тем, что прием медицинских препаратов может влиять на самочувствие малыша, их прием должен быть строго обоснован. Даже БАДЫ и травяные сборы необходимо применять только после консультации с врачом», — рассказала врач Ефимкова.

Врач напомнила, что особенно опасным периодом для приема лекарственных средств является 1-й триместр беременности. Именно в это время происходит закладка органов и систем плода, которые затем продолжают формироваться и развиваться на протяжении всей беременности, а препараты имеют различный уровень опасности от полного отсутствия риска до запрета к приему во время беременности.

Если у будущей мамы возникло заболевание или состояние, требующее применения обезболивающих или противовоспалительных препаратов, антибиотиков и других лекарств, ей необходима консультация с врачом. Такая тактика относится к любым средствам от кашля и насморка, которые нельзя выбирать по совету родственника или подруги.

Врач призвала беременных женщин не заниматься самолечением, а в случае заболевания обращаться к врачам, так как только специалист может оценить необходимость терапии, учесть все противопоказания и выбрать дозовый режим, который минимизирует нежелательные последствия для матери и плода. В случае наличия хронических заболеваний — регулярно посещать лечащего врача во время беременности, строго следовать его рекомендациям и не отменять самостоятельно его назначения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.