Врач Мелехин перечислил противопоказания для летних пробежек

Спортивный врач Илья Мелехин заявил, что летние пробежки не приносят пользы россиянам с избыточным весом и проблемами с коленями.

По словам Мелехина, если человек с лишним весом и больными коленями начинает делать пробежки, он больше повредит здоровью, чем приносет пользу. Это связано с тем, что во время бега есть элемент полета. Приземление может повредить коленный сустав. Спортивный врач рекомендовал в таких случаях заменить бег на ускоренный шаг.

«Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно «убьете» колени. Бег — это всегда отрыв от плоскости, в нем присутствует элемент полета. Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна», — отметил Мелехин в интервью радио Sputnik.

Также людям с проблемами веса и болезнями колен можно кататься на велосипедах или использовать велотренажеры. В таких случаях нагрузка на ноги равномерная, без ударов и прыжков, которая находится в одной плоскости.

А вот от самокатов лучше отказаться. Данный вид транспорта плохо влияет на здоровье из-за неправильного распределения веса, когда одна нога стоит, а вторая постоянно движется.

Ранее старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал о пользе бега. По словам специалиста, он улучшает сон.