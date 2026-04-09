Врач Купряшов заявил, что тренировки не спасут от тромбов

Заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Алексей Купряшов предупредил, что длительное сидение нарушает кровообращение в нижних конечностях. Особенно вредна поза «нога на ногу»: в области таза и бедер пережимаются крупные сосуды, а мышцы голеней перестают работать как «насос».

«Кровеносная система нижних конечностей устроена таким образом, что продвижение крови к сердцу происходит вопреки силе гравитации, — поясняет Купряшов. — Основную работу выполняют мышцы: сокращаясь, они сдавливают вены и проталкивают кровь вверх. Но когда человек часами сидит неподвижно, этот мышечный насос бездействует. Возникает застой крови, стенки сосудов теряют тонус».

По его словам, застой приводит к варикозу и тромбофлебиту. «Тромбофлебит очень опасен, — предупреждает Купряшов. — Тромб может в любой момент оторваться от стенки сосуда и отправиться «в путешествие» по кровеносной системе. Достигая легочной артерии, он вызывает тромбоэмболию… Это катастрофа, которая развивается стремительно и в огромном проценте случаев заканчивается гибелью пациента».

Врач отметил, что занятия спортом несколько раз в неделю полезны, но не компенсируют сидячий образ жизни. Для профилактики он рекомендовал вставать каждые 30–40 минут, делать микродвижения, отказаться от позы «нога на ногу», соблюдать питьевой режим и не курить.

