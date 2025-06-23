Врач Кондрахин предупредил о скрытой угрозе гипертонии

Гипертония со временем повреждает сердце и другие органы, но ее главная опасность — незаметное развитие, из-за чего человек пропускает начало необратимых изменений. Об этом расскзаал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, сообщает «Вечерняя Москва» .

Почему гипертония так коварна

Как объяснил врач, болезнь связана с повышенным давлением и поражает ключевые органы: почки, сердце, надпочечники и головной мозг.

«Именно поэтому гипертонию негласно называют „ласковый убийца“. Развитие этого недуга человек не чувствует, нарастание признаков болезни происходит постепенно, что приводит к необратимым последствиям», — отметил Кондрахин.

Иногда, однако, гипертония возникает из-за других заболеваний. Врач рассказал, что почечные нарушения или травмы мозга могут вызывать скачки адреналина, повышающие давление, что ухудшает качество жизни.

Как действовать при подозрении на гипертонию

Чтобы избежать осложнений, важно вовремя обследоваться.

«При подозрении на гипертонию нужно обратиться к специалисту и установить прибор для измерения давления в течение суток (он называется СМАД). По результатам исследования врач выдаст заключение, есть ли у человека гипертония или нет. Если диагноз подтвердится, будут назначены препараты, которые позволяют контролировать состояние пациента», — пояснил Кондрахин.

Он также отметил, что хотя гипертония может быть смертельно опасной, с ней можно жить долго при правильном лечении.

Кстати, гипертония — один из трёх факторов, ускоряющих старение. Подробнее об этом — в материале «ВМ».