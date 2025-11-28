Врач Кондрахин предложил дополнить советы Дурова по здоровью отдыхом

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что к советам Павла Дурова по укреплению здоровья следует добавить регулярный отдых, чтобы избежать выгорания, сообщает aif.ru .

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал рекомендации сооснователя Telegram Павла Дурова о том, как реже болеть. По мнению Кондрахина, в списке советов не хватает пункта о необходимости регулярного отдыха.

«Я добавил бы в этот список совет — отводить время на отдых. И я сейчас не про восьмичасовой сон говорю. То есть человек не должен загонять себя в угол, должен быть перерыв. Он должен отдыхать, менять обстановку. Это обязательно, в противном случае возникает выгорание. Если человек не видит ничего, кроме работы, он просто выгорит. Все может закончиться плачевно», — пояснил Кондрахин.

Врач также отметил, что важно избегать праздного образа жизни. По его словам, человек должен выполнять полезную нагрузку и заниматься делами, которые приносят пользу окружающим.

«Праздно живущий теряет ориентиры в жизни, и заканчивается это плохо. Надо что-то делать, не просто физически себя занимать, а каким-то полезным делом, обладать компетенциями, которые могут помочь создать улучшения, например, для своих родных, в своем доме», — добавил Кондрахин.

Он подчеркнул, что советы Дурова полезны и известны многим, однако для их выполнения требуется изменить привычки, что бывает непросто.