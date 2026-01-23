Врач из Видного удалил из уха пациента фрагмент беруши спустя два года

В Видновской больнице врач-оториноларинголог извлек из уха 24-летнего пациента фрагмент беруши, который находился там два года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

24-летний житель Подмосковья обратился в Видновскую больницу с жалобами на длительное снижение слуха в правом ухе. На приеме специалист обнаружил в слуховом проходе инородное тело.

С помощью специального крючка врач извлек фрагмент беруши. Пациент вспомнил, что два года назад пользовался берушами на работе и заметил отсутствие части одной из них, но решил, что изделие было бракованным.

«Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента беруши в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали», — рассказал оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

После процедуры слух пациента полностью восстановился, и он был отпущен домой в тот же день. Врач напомнил, что при снижении слуха необходимо своевременно обращаться к специалисту для выявления причины и назначения лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.