Врач из поликлиники Селятино удостоена благодарности губернатора Московской области

Врач-педиатр участковый поликлиники рабочего посёлка Селятино Светлана Кайнова была награждена благодарностью губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Награду доктору в торжественной обстановке вручила главный врач Наро-Фоминской больницы Наталья Шокова.

«Мне очень приятно вручить Светлане Викторовне эту награду — за ее добросовестный труд, поскольку работа врача заслуживает поощрения. И с этим, я уверена, согласны и родители маленьких пациентов, приходящих к ней на прием в поликлинику», — отметила Наталья Шокова.

Светлана Кайнова — опытный врач, ее стаж работы только в поликлинике составляет больше десяти лет. Она пользуется заслуженным уважением среди своих пациентов и известна своим профессионализмом, внимательностью и чутким отношением к детям. Ее трудолюбие и преданность делу не остались незамеченными, и благодарность губернатора стала заслуженным признанием ее вклада в развитие здравоохранения Наро-Фоминского городского округа.

Врач ведет прием в поликлинике по адресу: р. п. Селятино, ул. Больничная, д. 1, график работы: с 08:00 до 13:00 — прием пациентов, с 13:30 до 16:18 — обслуживание вызовов на дому.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.