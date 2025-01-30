Врач из Подмосковья рассказала, чем опасно курение электронных сигарет

«Хотя вейпы могут казаться более безопасной альтернативой традиционным сигаретам, на самом деле они такими не являются и представляют серьезную угрозу для здоровья. В их состав входят пропиленгликоль и глицерин, которые могут негативно влиять на иммунную систему и снижать жизнеспособность клеток бронхов, так как при высоких температурах эти вещества распадаются на формальдегид и ацетальдегид, которые могут вызвать пневмонию и бронхит. Поэтому важно осознавать риски, связанные с использованием вейпов, и принимать меры для защиты своего здоровья», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Исследования показали, что курение электронных сигарет может привести к серьезным заболеваниям. Среди них — рак ротовой полости и пародонтит. Кроме того, вдыхание ароматного пара может вызвать повышение гиперреактивности бронхов, обструкцию дыхательных путей и острое повреждение нижних дыхательных путей. Это может негативно сказаться на работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а через них повлиять и на мозг.

«Невозможно предсказать, как быстро может развиться острое повреждение легких и дыхательных путей. Проблемы со здоровьем могут возникнуть даже после однократного использования вейпа. Особенно опасно использование вейпов для подростков, страдающих бронхиальной астмой. Даже один глубокий вдох пара может спровоцировать тяжелый приступ. Регулярное использование электронных сигарет может привести к развитию пневмонии, инфаркта, инсульта, а также болезни EVALI (E-Cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury). Это заболевание характеризуется лихорадкой, одышкой, потерей веса, болями в грудной клетке, кашлем (иногда с кровью), учащенным дыханием и сердцебиением. Также могут появиться рвота, боль в животе, диарея. Кроме того, возможно возникновение бактериальной или вирусной коинфекции. — заражение несколькими видами инфекций нижних дыхательных путей», — добавила специалист.

Электронные сигареты — это источник серьезной опасности, так как зачастую зависимость от электронных сигарет оказывается сильнее, чем от обычных. Ведь ароматный пар приятен на вкус, а стильные и красивые приборы всегда под рукой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.