Врач из Подмосковья рассказал о видах иммунитета и их важности

В рамках недели поддержания и укрепления иммунитета жителям Подмосковья рассказали о его видах, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По происхождению он бывает врожденный, то есть передается генетически и обеспечивает быструю защиту от патогенов. И приобретенный, который формируется в течение жизни после контакта с инфекциями или после вакцинации. Он обладает «памятью», что позволяет быстрее реагировать на повторное попадание того же патогена. В свою очередь приобретенный делится на естественный, который формируется после перенесенных заболеваний, и искусственный, который развивается после вакцинации.

Также иммунитет разделяют по механизму действия на гуморальный, который обеспечивает защиту через антитела, находящиеся в жидкостях организма, и клеточный, который включает клетки-киллеры для уничтожения инфицированных или мутировавших клеток. Еще иммунитет разделяют по локализации на местный. Он действует на уровне слизистых оболочек и кожи. И системный, который обеспечивает защиту внутренних органов и тканей.

«Сила иммунной системы зависит на 75% от образа жизни. Основные негативные факторы, влияющие на нее, это стресс, неправильное питание, недостаток сна, вредные привычки (курение, алкоголь), экология (загрязненный воздух и вода)», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Здоровый образ жизни, сбалансированный рацион питания и своевременное прохождение диспансеризации значительно продлевают жизнь и улучшают ее качество

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.