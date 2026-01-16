Врач из Подмосковья предупредил об опасности алкоголя при крещенских купаниях

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, почему нельзя употреблять алкоголь до и после купания в проруби на Крещение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне, одной из традиций которого является купание в проруби. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что употребление алкоголя до или после обряда опасно для здоровья.

Виталий Холдин, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области, пояснил, что ощущение тепла после алкоголя — иллюзия. Спиртные напитки расширяют поверхностные сосуды, вызывая кратковременное ощущение тепла, которое быстро сменяется сильным ознобом. На морозе токсичность алкоголя возрастает, а холод снижает контроль над количеством выпитого.

Эксперт подчеркнул, что пребывание в ледяной воде дольше одной минуты опасно, особенно под воздействием алкоголя, так как человек может не рассчитать время и получить переохлаждение.

После купания рекомендуется быстро вытереться махровым полотенцем, переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай с медом для восстановления сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.