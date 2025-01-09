Врач из Подмосковья объяснила, как подготовиться к выходу на работу после праздников

По словам заведующей детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врача-педиатра Ольги Муценко, начинать подготовку следует с восстановления режима сна. За день-два до выхода на работу важно ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм адаптировался к рабочему графику, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не менее важно уделить внимание питанию. После праздничных застолий стоит перейти на легкую и сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами. Это улучшит самочувствие и придаст энергии», — отметила специалист.

Врач также рекомендует постепенно увеличивать физическую активность: прогулки на свежем воздухе, легкая зарядка или йога помогут вернуть тонус мышцам и поднять настроение.

«Не забывайте о психологической подготовке. Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели. Обсудите с коллегами планы, поделитесь впечатлениями о праздниках — это укрепит командный дух и облегчит адаптацию», — добавила доктор Муценко.

Наконец, она посоветовала не бояться делегировать задачи, если чувствуете перегрузку. Плавное возвращение к рабочему ритму — залог успешного старта в Новом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.