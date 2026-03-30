Врач из Подмосковья дала советы по продлению молодости кожи

Врач-дерматовенеролог из Подмосковья рассказала, как замедлить старение кожи и сохранить ее упругость. Специалист отметила важность защиты от солнца, правильного ухода и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Старение кожи — естественный биологический процесс, который начинается задолго до появления первых заметных изменений. Уже после 25 лет замедляется обновление клеток, со временем снижается выработка коллагена и эластина, истончается гидролипидный барьер. Однако при грамотном уходе и внимании к образу жизни эти процессы можно существенно замедлить.

«Основой защиты кожи является минимизация фотостарения. Использование солнцезащитных средств необходимо в городской среде круглый год, так как ультрафиолетовое излучение разрушает коллагеновые волокна непрерывно», — отметила врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

Специалист подчеркнула, что важную роль играет и образ жизни. Достаточное потребление воды, сбалансированное питание с антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, 7–8 часов сна, умеренная физическая активность и снижение уровня стресса положительно влияют на состояние кожи. Отказ от вредных привычек дополнительно снижает нагрузку на организм и помогает дольше сохранять свежесть и эластичность кожи.

