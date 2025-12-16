Врач из Домодедово победила в региональном этапе конкурса «Лучший хирург»

Глава Домодедово Евгения Хрусталева провела оперативное совещание с командой администрации. Одной из ключевых новостей стало признание заслуг в сфере здравоохранения: врач-хирург Домодедовской больницы Ирина Евсюкова победила в региональном этапе Всероссийского конкурса врачей министерства здравоохранения России в номинации «Лучший хирург».

Евгения Хрусталева отметила, что эта награда — высокая оценка профессионализма специалиста. Помимо этого, на совещании обсудили вопросы городской инфраструктуры и безопасности. В 41 дворе микрорайонов Центральный, Северный, Западный, Пахринский и Ямской завершили установку искусственных неровностей, антипарковочных столбиков и дорожных знаков для снижения скорости транспорта и защиты пешеходов.

Коммунальные службы в выходные работали в усиленном режиме: очищено и обработано более 900 километров дорог и дворовых территорий. Для маломобильных жителей на Кутузовском проезде понизили тротуары в пяти местах. В Барыбино продолжается развитие уличного освещения, а в шести образовательных учреждениях идет капитальный ремонт систем наружного освещения. В микрорайоне Востряково восстановили электроснабжение после повреждения кабельной линии.

В Министерство направлены 13 материалов по фактам несанкционированного сброса мусора, сумма штрафов может составить около 130 тысяч рублей. Вопросы комфорта, безопасности и качества жизни жителей Домодедово остаются в приоритете, а успехи специалистов округа получают заслуженное признание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.