Врач из Домодедова со званием лучшего хирурга Подмосковья рассказала о своей работе

В Домодедовской больнице врачи-хирурги отмечают выдающееся служение Ирины Евсюковой, которая за 15 лет в медицине, из них 10 лет в хирургическом отделении, проводит до трех операций каждый день. Своими достижениями она подтверждает, что хирургия — это не только мужская профессия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Главное — относиться к своей работе серьезно», — утверждает она.

Врач-хирург Ирина Евсюкова с гордостью делится опытом участия в конкурсе: «Я подала заявку. Мне присудили номер, и я со своей дочерью отслеживала практически в ежедневном режиме: что мы выиграли или не выиграли». Их цель была — победить, и это удалось: в конце 2025 года ей присудили звание «Лучшего хирурга Подмосковья».

Ирина подчеркивает, что хирургия представляет собой уникальную область: «Это не книжка. Каждый пациент — это индивидуальная личность. Заходя в операционную, никогда не знаешь, с чем столкнешься». Она также акцентирует внимание на важности командной работы в медицине: «Всегда мотивирую всех, кем бы они ни хотели стать. В каждой медицинской специальности можно развиваться до невероятных масштабов».

Победа в конкурсе — не предел для Ирины. Она с нетерпением ждет новых вершин, которые собирается покорить в будущем.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.