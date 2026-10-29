Врач Истринской больницы рассказала о работе в ультразвуковой диагностике

Врач ультразвуковой диагностики Истринской клинической больницы Антонина Королева рассказала о своей профессии и общении с пациентами. Она работает в больнице с декабря 1988 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День врача ультразвуковой диагностики отмечают 29 ноября. Антонина Королева посвятила работе в Истринской клинической больнице почти 38 лет.

Она окончила медучилище с отличием, затем училась на вечернем отделении института, совмещая учебу с работой. Первые пять лет была участковым терапевтом. По словам врача, этот опыт помог ей в ультразвуковой диагностике: научил видеть человека целиком, слышать его и понимать, какая история стоит за результатами исследований.

Позже Королева освоила функциональную и ультразвуковую диагностику. В последние годы она занимается только УЗИ: исследует щитовидную железу, органы брюшной полости, почки, брахиоцефальные сосуды, сосуды рук и ног. В числе стандартных исследований врач также назвала кардиографию. Гинекологические исследования она не проводит.

«Специальность очень интересная, разнообразная. Действительно, видеть внутренность человека не каждому дано», — рассказала Королева.

Врач старается успокоить пациентов и снять напряжение шуткой. Волнующихся мужчин она иногда подбадривает словами: «Я даже вижу, куда вы прячете заначку от жены». По ее наблюдению, такая шутка вызывает заметное сердцебиение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.