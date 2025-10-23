Врач Филева: вазотомия может помочь «зависимым» от назальных спреев

Вазотомия считается безопасной процедурой, но не лишена осложнений — возможны кровотечения и образование спаек, предупредила в беседе с РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Вазотомия — хирургическая процедура, которая используется для восстановления нормального носового дыхания. Суть операции заключается в целенаправленном уменьшении разросшейся слизистой оболочки носа. В целом вазотомия считается относительно безопасной, но определенные риски все же есть», – отметила Филева.

Она добавила, что после операции может развиться носовое кровотечение. В редких случаях образуются синехии — спайки, которые затрудняют носовое дыхание.

«Очень редкое, но серьезное осложнение — синдром пустого носа. При этом человек испытывает нехватку воздуха, несмотря на проходимые носовые ходы. Для людей, страдающих медикаментозным ринитом и «сидящих» на спреях годами, вазотомия может стать решением проблемы. Однако это не панацея и не первый шаг в лечении», – отметила врач.

Филева уточнила, что вазотомия рассматривается как вариант, когда консервативные методы (лекарственные препараты, физиотерапия) не принесли желаемого результата.

«Более безопасные способы отказаться от использования спреев — постепенное снижение дозы и частоты использования, переход на препараты, содержащие меньше активного вещества, замена спреев на солевые растворы», – рассказала специалист.