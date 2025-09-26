Врач Ерофеева опровергла рост мужского бесплодия среди зумеров

Публикации о снижении числа сперматозоидов у молодых людей не означают проблему фертильности, так как природа работает «с запасом», сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России стремительно молодеет мужское бесплодие, в том числе из-за пристрастия к электронным «парилкам». Еще до этого вейпы многими критиковались за вредность. Теперь юноши от 24 до 30 лет столкнулись с приобретенным бесплодием. Негативно влияет и сидячий образ жизни.

«Эта проблема начала обсуждаться еще до пандемии (коронавируса — ред.), вернее, прямо в самом ее начале. Появились публикации и исследования, которые говорили о том, что уменьшилось число сперматозоидов. Их было несколько миллионов, а число снизилось. Но природа все делает с запасом, и, по всей видимости, нет необходимости в таком большом количестве сперматозоидов для оплодотворения. Поэтому я не вижу в этом пока никакой проблемы», — сказала Ерофеева.

По ее словам, изменения в спермограмме касаются лишь общего количества клеток, но не влияют на показатели их активности.

«Это важный элемент, на который смотрят специалисты. Также важным является отсутствие большого числа аномалий развития сперматозоидов. Содержание себя в тонусе, в бодрости и в здоровье — это и есть рецепт для поддержания сексуального и репродуктивного здоровья», — подчеркнула врач.

