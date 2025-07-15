Врач-дерматовенеролог Подмосковья рассказал, откуда берется зуд купальщика

Летом тысячи жителей Подмосковья отправляются на берега рек, озер и прудов, стремясь насладиться природой и прохладой воды. Но, кроме приятных впечатлений, водные процедуры могут обернуться неприятностью — церкариозом, известным также как зуд купальщика. Заболевание развивается вследствие проникновения в кожу личинок паразитических червей, которые часто встречаются в водоемах со стоячей или слабопроточной водой в местах обитания водоплавающих птиц. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Хотя сами паразиты неспособны завершить жизненный цикл в организме человека, контакт с ними доставляет значительный дискомфорт: появление сильного зуда, покраснения, высыпаний и раздражения кожных покровов. Симптомы обычно начинают проявляться спустя час после купания и сохраняются до десяти дней. Иногда пигментация может сохраняться до трех недель.

Несмотря на наличие характерных внешних проявлений, выбор специалиста, к которому следует обратиться, зависит от особенностей протекания заболевания. Врачи-дерматовенерологи традиционно занимаются лечением поражений кожи, однако учитывая природу заболевания, рекомендуется консультироваться у врача-инфекциониста. Данный специалист обладает более глубокими знаниями в области паразитарных инфекций и сможет грамотно оценить ситуацию, назначив оптимальное лечение. Тем не менее, начальную консультацию можно пройти у врача-терапевта или врача общей практики, который направит к нужному узкому специалисту.

«В качестве профилактики церкариоза следует придерживаться простых правил безопасности: выбирать проверенные места для купания, избегать контакта с водой в незнакомых водоемах и тщательно промывать тело чистой водой после купания», — сказал врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

В случае появления характерных признаков заболевания следует немедленно записаться на прием к специалисту. Сделать это удобно через портал «Здоровье» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.