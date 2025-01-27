Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как распознать подозрительные родинки

Меланоформный невус, также известный как родинка, представляет собой доброкачественное образование на коже в виде коричневого, розового или голубого пятна, либо мягкой папулы с гладкой поверхностью. Доброкачественные приобретенные невусы имеют диаметр менее 6 мм. В некоторых случаях под термином «родинки» могут скрываться злокачественные новообразования, такие как меланома. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Риск появления меланомы повышается при наличии генетической предрасположенности, избыточного воздействия ультрафиолета (например, в случаях частых посещений солярия или работы в условиях профессионального риска), а также хронической иммуносупрессии, связанной со злокачественными опухолями, СПИДом или трансплантацией органов.

«Следует учитывать, что невусы появляются, растут, меняются в течение жизни, а во второй ее половине могут даже регрессировать, исчезать. Примерно у 5% невусов при ежегодных обследованиях выявляются какие-либо изменения», — сообщает врач-дерматовенеролог Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.

Консультация врача-дерматовенеролога необходима, если невус меняет форму, размер, становится выше, теряет симметрию, имеет неровные края, меняет цвет, кровоточит или выделяет жидкостью. Подозрительным также являются покраснение, зуд, болезненность, либо выпадение волос на поверхности невуса или кожи вокруг.

Оформить запись на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.