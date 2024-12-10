Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как лечить периоральный дерматит

Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, проявляющееся в виде покраснений и высыпаний на коже лица. Эта проблема чаще встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать и у мужчин, а также у детей. Клинически периоральный дерматит проявляется в различных формах: от легкого раздражения до выраженного воспаления. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существует ряд факторов, способствующих развитию данного заболевания:

применение местных кортикостероидных препаратов (гормональные кремы, используемые при лечении других видов дерматитов);

использование косметических продуктов, содержащих тяжелые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;

гормональные сбои, особенно у женщин (в том числе колебания уровней эстрогена и прогестерона);

эмоциональный стресс;

использование зубной пасты с содержанием фтора;

потребление пищи или прием медикаментов, богатых йодом;

воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.

«Самостоятельное лечение периорального дерматита категорически не рекомендуется, поскольку оно может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает комплексный подход, который включает в себя исключение провоцирующих факторов (косметика, гормональные кремы), применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — сказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.

Ранняя консультация со специалистом позволит провести своевременную диагностику и эффективное лечение. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал «Здоровье».

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.