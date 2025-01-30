Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал об опасности солярия
Фото - © Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»
Солярий, имитируя солнечный ультрафиолет, привлекает возможностью получить бронзовый оттенок кожи независимо от времени года. Многие считают, что искусственный ультрафиолет помогает вырабатывать витамин D, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и готовит кожу к воздействию солнца. Однако стоит помнить о серьезных последствиях чрезмерного увлечения искусственным загаром, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Особенно опасен солярий для людей младше 35 лет. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, разрушают коллаген и эластин. Это приводит к раннему появлению морщин, пигментных пятен и потере упругости кожи. Но самое серьезное последствие — это повреждение ДНК клеток кожи, которое значительно повышает риск развития рака кожи, включая меланому. Также частое посещение солярия может вызывать ожоги, сухость и раздражение кожи, снижать иммунитет и даже приводить к развитию психологической зависимости от загара, так называемой «танорексии», которая особенно распространена среди подростков.
«Важно отметить, что солярий категорически противопоказан детям до 18 лет, людям с I типом кожи, большим количеством родинок, онкологией в анамнезе, а также тем, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к свету, беременным женщинам и людям с рядом хронических заболеваний», — предупреждает врач-дерматовенеролог, врач-физиотерапевт Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Роман Хараманян.
Однако медицинская фототерапия, в основе которой лежит использование специальных ламп, способных испускать ультрафиолетовые лучи, — совершенно иная процедура. Она проводится для лечения кожных заболеваний строго по показаниям и под контролем врача-физиотерапевта в медицинском учреждении, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Для получения профессиональной консультации врача-дерматовенеролога и выявления возможных противопоказаний к загару или другим косметическим процедурам, можно записаться на прием через контакт-центр по телефону 122.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.
«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.