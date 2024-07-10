Врач Алексеева посоветовала не находиться под прямыми лучами солнца в жару

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как правильно вести себя в жару, чтобы самочувствие не становилось хуже. Ключевое правило — нужно сократить нахождение под прямыми солнечными лучами, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если выходите на улицу в самую жару, обязательно надевайте головной убор и всегда берите с собой бутылку воды», — посоветовала доктор.

По ее словам, в сильную жару человек теряет больше жидкости, которую необходимо восполнять. Пить желательно понемногу, но очень часто — буквально каждые 15 минут. В таком случае вода усваивается лучше. Также хороший вариант — выжать в воду сок половинки лимона в расчете на 1 литр, потому что подкисленная вода хорошо утоляет жажду и восполняет дефицит витамина C в организме.

На этой неделе Московской регион снова посетит сильная жара: в столице и Подмосковье будет преобладать температура 27-20 градусов тепла. Иногда столбики термометров будут достигать максимума в плюс 30-31 градусов.