Врач-акушер МОЦОМД рассказала об этапах родового процесса на дне открытых дверей

На дне открытых дверей в Люберецком роддоме врач акушер-гинеколог Анна Бесараба провела увлекательную лекцию о ключевых этапах и особенностях родового процесса. В начале встречи она акцентировала внимание на важности подготовки к родам, включая физическую и эмоциональную составляющие, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Участницы узнали, что поможет будущим мамам чувствовать себя более уверенно и комфортно.

Затем врач подробно описала три основных фазы родов: разминание шейки матки, активная фаза и многое другое. Она объяснила, какие ощущения могут сопровождать каждую из стадий и как их можно облегчить. Также она уделила внимание различным методам обезболивания, начиная от дыхательных практик и заканчивая медикаментозными вмешательствами.

«Очень важно было, кроме всего прочего, рассказать нашим девушкам о поддержки во время родов: о роли партнера или доулы, которые могут оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в этот ответственный момент. Поддержка близких, их присутствие и участие в процессе помогают создать атмосферу доверия и спокойствия, что, в свою очередь, положительно сказывается на ходе родов», — отметила доктор.

В заключение встречи врач ответила на вопросы будущих родителей, развеяв мифы и стереотипы о родах. А также подчеркнула, что каждая беременность уникальна, и подход к родам требует индивидуального внимания.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.