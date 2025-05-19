ВОЗ сокращает число сотрудников из-за нехватки денег

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация вынуждена сократить число своих сотрудников с 76 до 34 из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости .

Организация определила приоритеты и разработала новую рационализированную структуру штаб-квартиры. В результате численность руководства сократилась в 2 раза — с 14 до 7 человек, а сотрудников — с 76 до 34.

В последние 8 лет организация принимала различные меры по экономии, которые помогли сократить разрыв. Однако в следующем двухлетнем периоде ВОЗ столкнется с дефицитом зарплаты в более чем 500 млн долларов.

«У нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», — заявил Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Также он предложил приостановить большую часть обязательных и добровольных взносов в структуры ООН.