Воробьев: врачи из Подмосковья работают в напряженном режиме в Курской области

Подмосковные врачи в Курской области работают в очень напряженном режиме, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Не просто наблюдаем, но и участвуем в помощи Курской области. Вы знаете, что произошло вторжение: наглое, бесцеремонное, жестокое – на территорию нашей страны. Буквально в первые сутки было принято решение отправить туда бригады и скорой помощи, и врачей отдельно для того, чтобы усилить возможности спасать жизни, как гражданским, так и нашим бойцам, нашим военным», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что врачи работают в очень напряженном режиме.

ВСУ перешли границу РФ в Суджанском районе Курской области 6 августа. В атаке участвовали до тысячи человек.