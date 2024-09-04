Воробьев: в Подмосковье уделяют чуткое внимание сфере детского здравоохранения
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Развитию сферы детского здравоохранения в Подмосковье уделяется особенно чуткое внимание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас есть проект „Поликлиника. Перезагрузка“. Это единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В этом году будет внедрен во всех детских поликлиниках», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в ближайшее время стартуют работы по капитальному ремонту Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Здесь будут созданы комфортные условия для мам и малышей.
Также в октябре текущего года будет запущен Центр критических состояний детей, который обеспечит круглосуточной помощью маленьких пациентов.
Глава региона отметил, что в Красногорске недавно был открыт Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, который стал главным координатором детских учреждений региона. Сильнейшие специалисты со всей страны будут оказывать помощь детям по 28 профилям.
В центре ежегодно будут проходить лечение около 15 тыс. ребят, еще 150 тыс. детей обследуют и получат необходимые консультации.
По словам губернатора, для врачей при поддержке президента РФ Владимира Путина был запущен проект «Наш участковый врач». Он облегчает труд медиков и помогает им в профессиональном развитии. За координацию проекта и помощь педиатрам на местах отвечал НИКИ детства.
«А для участковых врачей-педиатров и врачей-терапевтов у нас продолжают работать меры поддержки», — заключил Воробьев.