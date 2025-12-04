Воробьев: в Подмосковье ежедневно выдают 45 тыс рецептов на льготные лекарства

В Подмосковье каждый день выдают 45 тыс. рецептов на льготные лекарства. Всего в регионе живут около 700 тыс. человек, которые нуждаются в них, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в Подмосковье выстроена надежная система обеспечения аптек льготными лекарствами. Часто у людей возникает беспокойство, когда импортный препарат, который невозможно привезти, заменяют на аналог с надежными характеристиками. По словам Воробьева, в этом случае приходится принимать решения и разъяснять, чтобы люди не беспокоились.

«Вместе с тем в России, я, наверное, скажу, не ошибусь, самая большая программа льготного лекарственного обеспечения, и мы стараемся это делать в удобном формате. И выдачу лекарств, и все, что касается продления статуса», — сказал губернатор.

Он добавил, что власти стараются максимально наращивать заботу и внимание в этой сфере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.