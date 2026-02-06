Воробьев поблагодарил сотрудников центра протезирования «Исток-Орто» за работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил расположенный во Фрязине центр протезирования и реабилитации «Исток-Орто» (входит в ГК «Исток-Аудио»), где пообщался с его сотрудниками и пациентами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Исток-Аудио» работает на территории Московской области уже 30 лет, это один из российских лидеров по выпуску высокотехнологичных средств реабилитации как для детей, так и взрослых. Группа компаний работает в 4 ключевых направлениях: слуховые аппараты, средства реабилитации для незрячих и слабовидящих, оборудование для безопасной среды (кнопки вызова, системы «умный дом», спецкровати) и протезирование. Последнее и связано с деятельностью «Исток-Орто».

«Хочу вас поблагодарить за вашу работу, профессионализм. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и реабилитация, и протезирование. Ребята молодые, планируют свое будущее и, конечно, от того, как идет восстановление, очень многое зависит. Поэтому еще раз спасибо вам большое», — сказал Воробьев.

