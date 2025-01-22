Вопросы здравоохранения обсудили с жителями Щелкова

В ходе приема жители обратились со следующими вопросами:

обеспечение жизненно важными лекарствами ребенка, имеющего инвалидность;

подбор лекарственных средств и замене аналогом в случае, если препарат не выпускается (на основании решения консилиума);

организация второго кабинета неотложной помощи в поликлинике № 2 в целях распределения потока заболевших;

рассмотрение возможности организации кабинета хирургии на первых этажах медучреждений;

сбор консилиума врачей в целях изменения группы инвалидности.

Приемы по вопросам здравоохранения помогают понять, что волнует жителей округа и на что необходимо обратить внимание для качественного и оперативного оказания медицинской помощи. Подобная практика появилась не так давно, но уже зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.