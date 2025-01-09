Волонтеры провели мероприятия для маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья

Время, проведенное в больнице, особенно тяжело дается детям. Но даже в самых сложных ситуациях есть место для радости и улыбок. Именно с этой целью волонтеры благотворительного фонда организовали праздничное представление для маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, подарив им частичку сказки и хорошего настроения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Праздничное представление стало настоящим событием не только для детей, но и для их родителей. В атмосфере тепла и заботы многие семьи смогли отвлечься от повседневных забот и насладиться моментом счастья вместе со своими детьми. Наши маленькие пациенты, к сожалению, не смогли посещать массовые мероприятия в новогодние праздники, поэтому такой праздник стал для них настоящим чудом», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Такие инициативы не только помогают детям забыть о болезни хотя бы на несколько часов, но и вдохновляют всех участников процесса продолжать свою работу. Праздничное представление в областном онкодиспансере стало примером того, как общими усилиями можно изменить мир к лучшему. Ведь даже небольшие акты доброты способны сотворить чудо — подарить надежду тем, кто в ней особенно нуждается.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.