Володин: медикам запретили повышать квалификацию удаленно

В РФ приняли закон, запрещающий медикам повышать квалификацию удаленно. Он был единогласно поддержан депутатами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Согласно закону, обучение врачей и медперсонала должно проводиться в очном формате исключительно в образовательных организациях, в которых работают аттестованные преподаватели.

Также такие учреждения должны иметь клиническую базу для практических занятий. Образовательные организации должны будут получить соответствующие заключения Росздравнадзора.

Применение дистанционного обучения запрещается. Разработка и утверждение типовых дополнительных профпрограмм медобразования закрепляется за Минздравом РФ. При этом дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию.

Закон направлен на повышение качества медицинской помощи, добавил Володин. Он также отметил, что по данной теме разрабатывается несколько других предложений.

Ранее Володин заявил, что качество медицинского обслуживания страдает из-за дистанционного обучения медиков.