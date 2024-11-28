Вязаные комплекты одежды передали для новорожденных в роддом Балашихи

Теплые вещи связали для новорожденных Балашихинского роддома в рамках благотворительной акции «Тепло для жизни». Ее организаторами выступили местное отделение партии «Единая Россия» и общество инвалидов городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках этой инициативы учреждению переданы теплые вещи, связанные членами общества инвалидов. Пряжа для изделий была закуплена партией «Единая Россия». Несмотря на трудности, наши инвалиды с душой изготовили пинетки, шапочки и пеленки для новорожденных. Кроме того, роддом получил специальные коконы для младенцев. Все эти вещи скоро попадут к самым маленьким жителям нашего округа, даря им тепло и заботу с первых дней жизни», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Для малышей передали 8 коконов и 15 вязаных комплектов: шапочки и носочки.

«Такие инициативы символизируют заботу и внимание, которые так важны для наших пациентов. Все это будет передано в отделения после обработки. Очень приятно, что в нашем роддоме появляются дети, которые с первых дней получают не только профессиональную медицинскую помощь, но и тепло человеческой заботы», — рассказала главный врач родильного дома в микрорайоне Саввино Наталья Алимова.

Балашихинский родильный дом— один из крупнейших в Подмосковье. Здесь появляются на свет дети не только из Балашихи, но и из Москвы и других подмосковных городов.

С начала 2024 года в стенах учреждения родилось уже около 2 500 малышей, а за все время работы — более 18 тыс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.